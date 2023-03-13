السوداني يرسل 400 مليار دينار إلى أربيل لترضية حزب بارزاني

السوداني يرسل 400 مليار دينار إلى أربيل لترضية حزب بارزاني
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- ‏أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، الاثنين، تسلمها 400 مليار دينار من الحكومة الاتحادية.‏وقالت الوزارة في بيان، إنه “في إطار الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تم استلام المبلغ لتمويل رواتب الموظفين”.‏وأضاف البيان، أن “المبلغ المرسل من قبل بغداد تم تحويله إلى حساب البنكي لوزارة مالية الإقليم”. يذكر أن ارسال المبلغ من قبل بغداد هو خلاف لكل الاتفاقات مع حكومة البارزاني المتضمنة ارسال إيرادات النفط والمنافذ لخزينة الدولة إلا أن حزب بارزاني مصر على عدم تزويد بغداد دولارا واحدا ، بل حكومة الغمان الشيعة الخونة  يرسلون المبالغ لدعم بقائهم في السلطة .

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