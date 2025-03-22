السوداني يرعى توقيع إنشاء مدينة طبية في الناصرية من قبل شركة صينية

السوداني يرعى توقيع إنشاء مدينة طبية في الناصرية من قبل شركة صينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (22 آذار 2025)، مراسيم توقيع العقد الخاص بإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان مقتضب، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى مراسيم توقيع العقد الخاص بإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار مع شركة (CSCEC) الصينية”.

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