السوداني يزور هيئة المنافذ الحدودية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، زيارة الى مقر هيئة المنافذ الحدودية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري زيارة الى مقر هيئة المنافذ الحدودية”.

