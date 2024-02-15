السوداني يستجيب سريعا لزيارة هولندا

السوداني يستجيب سريعا لزيارة هولندا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً إلى هولندا في زيارة رسمية.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى هولندا”.وأشار إلى أن “الزيارة جاءت بعد دعوة رسمية من قبل الجانب الهولندي قبل اسبوعين “.

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