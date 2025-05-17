السوداني يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العربية

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني،السبت، أن “السوداني استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وكذلك رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل في أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد اليوم السبت”.ووفقاً لبيانات اخرى “استقبل رئيس الوزراء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، إضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وفد الجمهورية اليمنية رشاد محمد علي العليمي”.كما استقبل السوداني “وفد المملكة المغربية ناصر بوريطة، ورئيس وفد دولة الكويت عبد الله علي عبد الله، ورئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية أحمد عطاف، وكذلك رئيس وفد سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، ورئيس وفد جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، ورئيس وفد الجمهورية التونسية محمد علي بن أحمد الهادي، ورئيس وفد الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، ورئيس وفد جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اضافة الى رئيس وفد دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس وفد مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني”.واستقبل السوداني “رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وفد جمهورية الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود، ورئيس وفد المملكة العربية السعودية عادل الجبير، ورئيس وفد الجمهورية اللبنانية نواف سلام، ورئيس وفد دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس وفد دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان،- في مستهل أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد اليوم السبت”.