السوداني يشارك في معرض( إكسبو) في الدوحة

السوداني يشارك في معرض( إكسبو) في الدوحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة قطر.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة قطر الشقيقة”.وأضاف المكتب، أن “ذلك جاء للمشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023-2024”.

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