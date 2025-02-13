السوداني يصل براغ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

السوداني يصل براغ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جرت في العاصمة التشيكية براغ،اليوم الخميس،  مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكان في استقباله رئيس الحكومة التشيكية السيد بيتر فيالا.وذكر المكتب الإعلامي للسوادني، أنه جرت المراسم عزف النشيد الوطني لكلّ من العراق والتشيك، واستعراض حرس الشرف، والتقاط الصور التذكارية من قبل الجانبين.وسيعقد السوداني خلال الزيارة مباحثات مع رئيس وزراء التشيك، كما سيلتقي رئيس الجمهورية التشيكي، وسيتخلل الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، وكذلك عقد سلسلة لقاءات مع شركات تشيكية، ولقاء مع الجالية العراقية في التشيك.

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