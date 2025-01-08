السوداني يصل طهران “متعهداً” تقديم العراق كبش فداء من أجل حمايتها

السوداني يصل طهران “متعهداً” تقديم العراق كبش فداء من أجل حمايتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وفور وصول السوداني جرت مراسم استقبال رسمية له، أقيمت في قصر سعد آباد في العاصمة الإيرانية طهران.وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للعراق وإيران، واستعراض حرس الشرف.وكشفت مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيناقش في زيارته المقررة إلى طهران جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك للبلدين، فضلاً عن الملف السوري وضبط الأمن في المنطقة، إلى جانب توسط العراق بين إيران والولايات المتحدة لحلحلة بعض الملفات.يذكر ان السوداني ولائي العقيدة والارتباط مع إيران وجزء فعال من مشروعها التوسعي التدميري في العراق والمنطقة.

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