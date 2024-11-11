السوداني يطلع على إعادة هيكلة الشركات العامة

السوداني يطلع على إعادة هيكلة الشركات العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الاحد، خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة، أنه تم الاطلاع على التقدم الحاصل بشأن إعادة هيكلة شركات (حمورابي، وآشور، والفاو، والفاروق) التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.وذكر بيان لمكتبه ، أن السوداني “ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، بحضور وزراء النفط، والكهرباء، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والزراعة، والموارد المائية، والاتصالات“.وبحث الاجتماع “الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية في ضوء المقررات السابقة، وكذلك مناقشة ملف الشركات العامة المطروحة للتصفية وآليات تصفيتها، والقرارات الساندة لهذه العملية، والتداول بشأن إعادة دمج عدد من شركات وزارة التجارة، بالإضافة إلى مناقشة إعادة تصنيف عدد من شركات وزارة الموارد المائية“.وجرى خلال الاجتماع “الاطلاع على التقدم الحاصل بشأن إعادة هيكلة شركات (حمورابي، وآشور، والفاو، والفاروق) التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة“.كما شهد الاجتماع، وفق البيان، “إقرار محضر وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المعنية بـ( الإشراف على عملية تصنيف الشركات على وفق الفئات المنصوص عليها في قرار لجنة إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة رقم 1 لسنة 2024.

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