السوداني يطلق مشروع “فك الاختناقات المرورية”

السوداني يطلق مشروع “فك الاختناقات المرورية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، مشروعي الرستمية وتوسعة ساحة النسور.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق مشروع توسعة ساحة النسور، الذي يتضمن ثلاثة أنفاق ومجسرين، ومشروع الرستمية الذي يتضمن مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش”.وأضاف، ان “ذلك ضمن مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد”.

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