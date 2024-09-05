السوداني يطلق مشروع (كوجو) السكني في سنجار

السوداني يطلق مشروع (كوجو) السكني في سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،الخميس، ان السوداني اطلق ، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمشروع مجمع قرية كوجو السكني التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى “.وأكد السوداني ، بحسب البيان ” أن هذا المشروع تعثر البدء به منذ عام 2021، لنبدأ اليوم بتنفيذه، في هذه القرية الصابرة المُحتسبة، التي شهدت عدوان عصابات داعش الإرهابية، لنضع في موقع هذه القرية حجر أساس مدينة سكنية بخدمات متكاملة، وهو استحقاق لعودة الحياة ومعالم الاستقرار في سنجار التي يمثل الإيزيديون سكانها الأصليين، الذين سيبقون معززين مكرمين في هذا القضاء “.وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بإكمال جميع المشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارته الأخيرة للقضاء، خصوصاً مشروعين لمستشفيين، الأول في سنجار والآخر في ناحية الشمال، ومشروع ماء ربيعة، ومشروع جامعة سنجار، و المشاريع الاخرى المدرجة في موازنة 2025، مشيراً إلى أنّ الخدمات ستكون متكاملة في هذا المجمع السكني.وأشار السوداني إلى أن ما يقدم لأبناء شعبنا ليس فضلاً أو منّة، إنما هو استحقاقهم الوطني، لأنهم جزء مترابط مع باقي أبناء العراق الذين عاشوا طوال عقود بإخوّة وتسامح، معبراً عن شكره لجميع الوكالات الدولية التي أسهمت في هذا المشروع.

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