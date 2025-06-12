السوداني يعلنها بصراحة : نحن جنود إيران ومشاريع استشهاد لها

السوداني يعلنها بصراحة : نحن جنود إيران ومشاريع استشهاد لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس مجلس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، موقف العراق الداعم للمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الامريكية وحماية إيران من الاستهداف العسكري، معتبرا أن التصعيد لا يخدم الحل في هذا الصدد.جاء ذلك خلال لقائه، سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية في العراق، حيث شهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، والخطوات العراقية الداعمة لجهود التنمية العربية والشراكة الاقتصادية التي تلبّي تطلعات الشعوب العربية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.وأضاف، ان “رؤية العراق لأسباب الصراع في المنطقة المرتبطة بأهمية القضية الفلسطينية، وما سببه العدوان على غزّة في تغذية التوتر وزعزعة الاستقرار، ومحاولة جرّ المنطقة الى العنف”.وشدد على ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بواجباته ويوقف حرب الابادة الجماعية، فضلاً عن استمرار خروقات الهدنة وتكرار الاعتداءات على لبنان، كما أكد أن العراق كان وما يزال جزءًا أساسًا من المحيط العربي، وأن ما طرحه من مُبادرات في قمّة بغداد تعزز التكامل العربي، وتعضّد من معالجات التنمية والشراكة البناءة.ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن: العراق يدعم إيجاد مقاربة عادلة ومتوازنة تفضي الى نتائج إيجابية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية لابقاءالنظام الإيراني ، وأن التصعيد لا يخدم الحل، مشيراً الى استمرار الجهود العراقية في دعم التفاهمات التي تسهم في استقرار المنطقة.

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