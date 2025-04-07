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نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات
نائب: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
بالوثيقة..البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
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نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
بالوثيقة..البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
السوداني يعلن إطلاق مشاريع لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته
(22.1)مليون دولار قيمة استيرادات العراق من الحبوب التركية خلال شهر شباط الماضي
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة لكرة القدم في سنغافورة
الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس وافق على فك التعاقد بالتراضي بشرط دفع الشرط الجزائي
الاتحاد العراقي لكرة القدم سيرشح مدربا جديداً للمنتخب الوطني
الفشل يلاحق المنتخب العراقي في ظل حكومة الفساد
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مباراة العراق والأردن ستقام في موعدها المحدد
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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مصادر سياسية: السوداني يضحك على الشعب وإدارة ترامب في ملف حل الفصائل المسلحة
نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
مصدر مسؤول: دعوة الرئيس اللبناني لزيارة العراق جاءت بتوجيه إيراني لاستمرار دعم حزب الله اللبناني
البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
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- اذاعة INN