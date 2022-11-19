السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية

السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية
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الديوانية/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية بما يوفر ٣ آلاف فرصة عمل في محافظة الديوانية.وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اعلن بـدء العمل في مشروع توسعة مصـفى الشنافية في محافظة الديوانية، وذلك في أولى محطات زيارته التفقدية الى المحافظة التي وصلها صباح اليوم السبت”، مبيناً أن “السوداني أكد عزم الحكومة على تطوير القطاع النفطي، واتمام المشاريع التي تلبي حاجة المواطنين من الوقود”.واشار السوداني بحسب البيان الى أنه “تم وضع التصاميم الخاصة بتوسعة مصفى الشنافية، الذي سيعمل على زيادة طاقة الإنتاج في المصفى مـن 20 الـف برميـل يومياً الـى 90 الف برميـل يومياً، بإضـافة وحـدة تكريـر بطـاقـة 70 الـف برميـل في اليـوم، واكد انه تم التوجيه بأن يكون الانتاج متوافقا مع المتطلبات البيئية”.وأوضح رئيس الوزراء أن “هذه الزيادة ستسـهم في تخفيض استيراد البنزين وزيـت الـغـاز، وتـوفير كميـات فائضـة مـن منتوج الغـاز السـائل وزيت الوقود، ذات المـردود الاقتصـادي الكبيـر، كما سيوفر المشروع بحدود ثلاثة آلاف فرصة عمل، لتشغيل أيادٍ عاملـة محلية”، لافتاً الى أن “السوداني حضر حفل بدء العمل بتوسعة المشروع محافظ الديوانيـة وكيـل وزارة النفط لشؤون المصافي”.

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