السوداني يعلن عن دعما لا محدوداً لحكومة العصائب في بابل

السوداني يعلن عن دعما لا محدوداً لحكومة العصائب في بابل
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الحلة/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على الدعم اللامحدود من جانب الحكومة؛ من أجل المزيد من فرص العمل وتطوير القطاع الخاص. وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ، ان “الاخير اطلق العمل في مشروع مطاحن الاتحاد لإنتاج الطحين الصفر في بابل وهو مشروع خاص عائد للمكتب الاقتصادي لميليشيا العصائب ، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً”. كما افتتح “مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد وهي ايضا خاص للعصائب، بعد إضافة خطوط إنتاجية جديدة لإنتاج السكر، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من (4200) طن في اليوم إلى (6000) طن يومياً”. وافتتح أيضاً مصنع استخلاص الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، في الشركة. وأشار، السوداني، في كلمة له، إلى أنّ “هذا التطوير يعد قصة نجاح في القطاع الخاص”، مؤكداً “الدعم اللامحدود من جانب الحكومة لحكومة بابل؛ من أجل المزيد من فرص العمل، إذ تستوعب حالياً بحدود 4000 فرصة ضمن نشاطات الشركة، فضلاً عن زيادة الإنتاج وتوفير الفائض منه مستقبلاً للتصدير خارج العراق”. ودعا “رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص إلى انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث، معلناً عن توقيع اتفاق مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدره 300 مليون دولار، سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها. وتعد شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة في محافظة بابل، من كبريات الشركات الصناعية في العراق، وتضمّ ستة مصانع هي؛ مصنع تكرير السكر، ومصنع تكرير الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية، ومصنع استخلاص كسبة فول الصويا، ومصنع إنتاج البريمكس، ومصنع تفريط وتجفيف الذرة الصفراء.يذكر ان محافظ بابل هو القيادي في ميليشيا العصائب عدنان فيحان.

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