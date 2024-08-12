السوداني يفتتح ثلاثة مشاريع خدمية في بغداد

السوداني يفتتح ثلاثة مشاريع خدمية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، ثلاثة مشاريع مهمة في العاصمة بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن السوداني “افتتح عبر دائرة تلفزيونية ثلاثة مشاريع مهمة في العاصمة بغداد هي مدخل بغداد- ديالى- كركوك، بعد إعادة تأهيله وصيانته بمواصفات قياسية”.وأضاف إن “المشروع الثاني هو مشروع ماء النهروان، جنوب شرق بغداد، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4000 متر مكعب في الساعة، اما المشروع الثالث هو المجسرات المشيدة على قناة الجيش شرق بغداد، التي تربط منطقة جميلة باتجاه شارع الجهاد (باب المعظم)، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد”.

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