السوداني يفتتح جامع النوري وكنيسة الساعة في الموصل
 الموصل / شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (1 أيلول 2025)، الجامع النوري وبالمئذنة الحدباء وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “السوداني افتتح  اليوم الاثنين الجامع النوري والمئذنة الحدباء وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها”.وكذلك افتتح كنيسة الساعة للآباء الدومينيكان وسط مدينة الموصل بعد إعادة إعمارها ضمن مبادرة إحياء روح الموصل.ووصل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى لافتتاح عدد من المشاريع الدينية.

