السوداني يفتتح مشروع تقوية المياه في مناطق تكريت

السوداني يفتتح مشروع تقوية المياه في مناطق تكريت
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (2 آب 2025)، الأعمال التنفيذية لمشروع محطات تقوية الماء في مناطق تكريت، الدور، والعلم، بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 م³/ساعة، مؤكدًا أن المشروع يندرج ضمن المنهاج الحكومي الرامي إلى توفير الخدمات الأساسية في جميع المحافظات.وقال السوداني، بحسب بيان مكتبه الإعلامي، إن المشروع يمثل خطوة عملية نحو دعم أقضية ونواحي صلاح الدين بالبنى التحتية الخدمية، لا سيما في مجال الماء الصالح للشرب، ويخدم أكثر من 40 ألف نسمة في المناطق المستهدفة.ويتكون المشروع من أربع محطات ضخ رئيسية:

الأولى في جلام البوعجيل بسعة 3000 م³.
الثانية في الناعمة بسعة 2000 م³.
الثالثة في الناعمة الحسان بسعة 2000 م³.
الرابعة في قضاء العلم المعيبدي بسعة 31000 م³، وبخطوط ناقلة تمتد لأكثر من 80 كم.وبحسب البيان، فإن المشروع يهدف إلى توطين المزارعين في المناطق الزراعية وتعزيز القطاعين الزراعي والاقتصادي في المحافظة، إلى جانب مساهمته في ترسيخ الأمن والاستقرار الاجتماعي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *