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وزارة النفط:ارتفاع معدلات استثمار الغاز إلى 70%
خبير اقتصادي:تحدٍ جديد أمام الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط
السوداني يقرر زيادة تخصيصات الحشد الشعبي دعما لمحور “المقاومة الإسلامية” على حساب خزينة الدولة الخاوية
نائب يطالب بإعادة النظر في جولات التراخيص لتحقيق العدالة
الجمارك:أكثر من تريليون ديناراً الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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بدعم من السوداني..الصادرات الإيرانية للعراق تجاوزت (10) مليارات دولار سنوياً
نائب:رئاسة البرلمان تمنع استجواب الفاسدين
نائب إطاري يدعو إلى زواج البنت بعمر (14) سنة وكأن العراق خلا من كل مشاكله !
نائب:ميليشيا الحشد تغتصب أراضي الدولة في النجف بقوة السلاح والفوضى
أمريكا والأمم المتحدة:لا كرامة للمواطن العراقي في غياب الدولة وإنعدام التشريعات التي تحفظ أمنه
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