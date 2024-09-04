السوداني يقرر زيادة تخصيصات الحشد الشعبي دعما لمحور “المقاومة الإسلامية” على حساب خزينة الدولة الخاوية

السوداني يقرر زيادة تخصيصات الحشد الشعبي دعما لمحور “المقاومة الإسلامية” على حساب خزينة الدولة الخاوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء (3 أيلول 2024)، جملة من القرارات تتعلق بملفات الطاقة والزراعة والخدمات والصحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، والتي جرى فيها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف أنه “أجل ضمان تغطية رواتب منتسبي الحشد الشعبي ومخصصاتهم المالية، صوت مجلس الوزراء على زيادة تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2024 ” بدون ذكر الرقم أي رقم مفتوح .

وفي جانب التعاون الأمني مع الدول الصديقة، أقر مجلس الوزراء تخويل  القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين مستشارية الأمن القومي في جمهورية العراق، والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع عرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفًا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لبيان الرأي قبل التوقيع عليه.وأقر المجلس توصيات محضر لجنة الأمر الديواني (23995) التي تتعلق بمشروعات الاتفاقية الإطارية الصينية، بشأن المصادقة على جداول التخصيصات التي أعدتها وزارة التخطيط، استنادًا إلى أحكام محور الاتفاقية العراقية الصينية الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025).

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