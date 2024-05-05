السوداني يكرم المنتخب الأولمبي العراقي لتأهله إلى أولمبياد باريس

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- شبكة اخبار العراق
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نائب:تحالف (دعم الدولة) الجديد جاء لحماية الحكم الشيعي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني
المالكي:قررنا في الإطار استمرار العمل بـ”التقية” والانفتاح على الدول لخدمة المشروع الإيراني
الطباطبائي:سنسخر المال العام العراقي لخدمة الدول مقابل دعم بقاء أحزابنا الشيعية في السلطة
مصدر أمني: أبو ريشة يسلم نفسه للقضاء
مصدر مسؤول:عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم للشهر الماضي لسرقة (56) مليار دينار من قبل حكومة مسرور
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الجامعات الأمريكية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
نتياهو لبلينكن:لانحترم أي قرار دولي أو دعوات إنسانية لوقف الحرب على أهل غزة
أمريكا وفرنسا “قلقة”من حصول إيران على اليورانيوم من النيجر
واشنطن تعارض قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الإبادة البشرية لأهالي غزة من قبل إسرائيل
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مصدر مسؤول:عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم للشهر الماضي لسرقة (56) مليار دينار من قبل حكومة مسرور
إيران تكبل العراق مزيداً من العقود والإتفاقيات لاستمرار بلع المال العام وتدمير البلاد
اليوم..سعر صرف الدولار=146500 ديناراً
اليوم..إنطلاق المنتدى الاقتصادي العراقي الأردني في البحر الميت
وزارة التخطيط:البنك الدولي يستعد لإطلاق تقريره الخاص بـ”رأس المال البشري في العراق”
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