السوداني يكلف وزير الإسكان بمهام رئيس سلطة الطيران المدني

السوداني يكلف وزير الإسكان بمهام رئيس سلطة الطيران المدني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أمراً ديوانياً بتكليف وزير الإعمار بنكين ريكاني، بمهام رئيس سلطة الطيران المدني.وجاء في وثيقة ، أنه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ولاحقاً بالأمر الديواني المرقم (24023) الصادر بالعدد (2480270) في 2024/1/9، واستناداً الى توجيه  رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي: أولاً: تكليف (بنكين ريكاني) وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بمهام رئيس سلطة الطيران المدني إضافة لمهامه”.ونصت الوثيقة كذلك في نقطة ثانية على أن ينفذ الأمر من تاريخ صدوره.مصدر حكومي أوضح ، أن “قرار السوداني بتكليف وزير الإعمار بنكين ريكاني، بمهام رئيس سلطة الطيران المدني جاء لكون الأخير كان وكيلاً في وزارة النقل، بالإضافة إلى خبرته وتجربته بهذا المجال ولفشل وزير النقل الحالي القيادي في منظمة بدر رزاق محيبس”.

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