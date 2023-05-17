السوداني يلغي قرار الكاظمي بتعيين مستشارين لرئيس جهاز المخابرات

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مصدر سياسي:زعماء ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين بمكافحة الفساد
لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
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ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي بعد إقرار الموازنة
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