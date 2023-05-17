السوداني يلغي قرار الكاظمي بتعيين مستشارين لرئيس جهاز المخابرات

السوداني يلغي قرار الكاظمي بتعيين مستشارين لرئيس جهاز المخابرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجراءات جديدة بشأن  قرارات حكومة مصطفى الكاظمي السابقة بما يخص تعيين مستشارين لرئيس جهاز المخابرات.وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان ، أنه “بناءً على ما جاء في توصيات اللجنة المعنية بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة، خلال مدة تصريف الأمور اليومية من (8 تشرين الأول 2021، لغاية 27 تشرين الأول 2022)، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي إلغاء الفقرات (1، 2، 3) من قرار مجلس الوزراء (380 لسنة 2021)”.وكذلك “إلغاء قرار مجلس الوزراء (399 لسنة 2021)، بشأن تعيين مستشارَين اثنين لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، بدرجة (مدير عام).

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