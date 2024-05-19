السوداني يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية

السوداني يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، نظيره الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية، فيما أكد على ضرورة تحقيق المزيد من المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة”.وأعرب السوداني عن “خالص تمنياته للحكومة الكويتية بالنجاح والتقدم، وللشعب الكويتي بالمزيد من الاستقرار والازدهار”.وجدّد السوداني، خلال الاتصال، تأكيده على “عمق العلاقات العراقية الكويتية، وأهمية تعزيز الروابط الثنائية، والبحث في تحقيق المزيد من المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، وكلّ ما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين”.

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