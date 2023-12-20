السوداني يوافق على تعيين (2000)تربوي بصفة عقد في النجف

السوداني يوافق على تعيين (2000)تربوي بصفة عقد في النجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على تعيين الخريجين التربويين البالغ عددهم اكثر من 2000 خريج.وقال محافظ النجف  ماجد الوائلي في حديث للوكالة الرسمية، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على تعيين الخريجين التربويين البالغ عددهم اكثر من 2000 خريج بصفة عقد استثناءً من الضوابط”.واكد الوائلي ان “الموافقة جاءت بناء على سلسلة من المخاطبات التي جرت بين ديوان محافظة النجف الاشرف والأمانة العامة لمجلس الوزراء ‏وديوان المحافظة ومكتب رئيس مجلس الوزراء”.

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