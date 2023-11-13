السوداني يوجه الخارجية بمفاتحة تركيا لزيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات

السوداني يوجه الخارجية بمفاتحة تركيا لزيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أأخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بإجراء مناقلة مالية لـ”تكسية” دجلة بغداد بالتوازي مع طريق السندباد.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “الأخير، ترأس اليوم، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للمياه”، مبيناً أنه “جرى، خلال الاجتماع، البحث في أوضاع الثروة المائية واستعراض الموقف المائي، ومراجعة تنفيذ الخطة الزراعية، وفقاً للحصص المائية المقرّة للمحافظات”.وأضاف، أن “الاجتماع شهد متابعة إزالة التجاوزات على نهر دجلة في محافظة بغداد”، مشيراً الى أن “رئيس مجلس الوزراء، وجه بإجراء مناقلة مالية لوزارة الموارد المائية لغرض القيام بالتكسية الحجرية لضفاف النهر بالتوازي مع طريق السندباد في بغداد”.واشار الى أن “الاجتماع أقر استحداث برنامج للبيئة والمياه ضمن برامج اللجنة العليا للمياه، وإنشاء صندوق دعم بحوث ومبادرات تنمية موارد المياه الداخلية، وكذلك الموافقة على توصيات وزارة الموارد المائية الخاصة بمواجهة شحّ المياه، وأثرها في نوعية مياه نهري دجلة والفرات وشط العرب”.وبين، أنه “تم مناقشة عدد من الملفات والمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، أهمها قيام وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو”.وأوضح، أنه “جرى التأكيد على إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات كافة بجباية أجور الماء وفق التسعيرة المعتمدة، والمباشرة بإنشاء مشاريع تحلية الماء ضمن مشاريع التصفية العاملة حالياً؛ لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب”، لافتاً الى أن ” اللجنة أوصت إلى مجلس الوزراء إقرار الإجراءات الخاصة بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كردستان”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *