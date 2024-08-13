السوداني يوجه القوات العسكرية والأمنية بالدخول بالإنذار “ج” لحماية الزوار الإيرانيين

السوداني يوجه القوات العسكرية والأمنية بالدخول بالإنذار “ج” لحماية الزوار الإيرانيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر أمني مطلع ،الثلاثاء، إن “القائد العام للقوات المسلحة  محمد السوداني وجه بدخول كافة القطعات والأجهزة الأمنية العائدة الى وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي المشاركين ضمن الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية، حالة الانذار القصوى (ج) ولحين انتهاء المراسيم لحماية الوزوار الإيرانيين البالغ عددهم  أكثر من ( 7) ملايين زائر  يدخلون العراق بدون جوازات سفر وبصحبتهم  وعجلات الحرس الثوري والشرطة الإيرانية والعجلات الخصوصي وسيارات الاسعاف أطنان من المخدرات الإيرانية “.

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