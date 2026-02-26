السوداني يوجه المصارف بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر بمناسبة رمضان المبارك.وأشارت وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء صادرة بتاريخ ( 25 شباط 2026 )، الى أنه “بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ما يلزم بتوجيه المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر فقط وبمناسبة هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك”.

