السوداني يوجه بإكمال مشروع الأتمتة في هيئة الكمارك

السوداني يوجه بإكمال مشروع الأتمتة في هيئة الكمارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، بتنفيذ الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات مشروع أتمتة الكمارك.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن “السوداني ترأس، صباح اليوم السبت، اجتماعاً خُصص لمتابعة خطوات أتمتة الكمارك والربط الشبكي، بحضور ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).” وأضاف أنه “اطلع على تقرير مفصل يشرح تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق النظام العالمي لأتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا)، وأبرز المشاكل والتحديات وسبل تجاوزها، وصولاً إلى تطبيق النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، عبر تطبيق شامل لتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في توحيد الإجراءات الكمركية وإصدار التصريحات الإلكترونية وتبادل البيانات.”وتابع البيان، أنه “وجه بتنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع، كما أوعز بتنفيذ الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم، الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية. وأكد السوداني، وفقاً للبيان أنّ “مشروع أتمتة الكمارك يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد.”

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