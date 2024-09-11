السوداني يوجه باستضافة صاحبة القلادة الذهبية (نجلة عماد) في المجلس الأعلى للمرأة

السوداني يوجه باستضافة صاحبة القلادة الذهبية (نجلة عماد) في المجلس الأعلى للمرأة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، باستضافة البطلة الذهبية نجلة عماد في جلسة المجلس الأعلى للمرأة.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ، إن “السوداني استقبل البطلة نجلة عماد التي حققت للعراق ميدالية ذهبية تاريخية بفعالية تنس الطاولة في بارالمبياد باريس، يرافقها والدها ومدربها جمال جلال، بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة“.وأضاف البيان، إن “السوداني بارك ما حققته البطلة الذهبية من منجز يمثل اليوم رسالة إنسانية مهمة، حيث استطاعت أن تتجاوز محنة الإرهاب، وتمكنت بالاجتهاد والتدريب من الفوز، لتكون أول امرأة عراقية تحصل على وسام ذهبي في محفل دولي، مقدماً شكره لوالدها ولمدربها بالمنجز الذي يفتخر به كل الشعب العراقي“.ووجه السوداني وفقا للبيان، “باستضافة البطلة في جلسة المجلس الأعلى للمرأة، وتهيئة كل الإمكانيات اللازمة لها ولزملائها الأبطال“.وأكد السوداني أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة للرياضة التي صارت تشكل أولوية أسوة ببقية الأولويات، وقطاعاً تنموياً مهماً”، مشيرا إلى “التركيز على جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، حيث تم إطلاق مشروع البطل الأولمبي، الذي يهدف إلى صناعة أبطال للدورتين الأولمبيتين 2028، و2023”.

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