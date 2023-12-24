السوداني يوجه باعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع

السوداني يوجه باعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، خلال ترأسه الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي، بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا لفريق الجهد الخدمي والهندسي، جرت خلاله مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و 2023”.واستمع السوداني، خلال الاجتماع، إلى “عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي”، وفق البيان.وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها، موجهاً بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة”.واطلع السوداني، على “تقييم واقع العمل، من قبل الجهة الاستشارية المتمثلة بنقابة المهندسين العراقيين”، مؤكدا “أهمية اعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع عند الإنجاز، وعدم اعتماد أي مشروع لا يخضع لكامل الفحوصات والمعايير الهندسية، مشدداً على أن خفض الكلف يجب ألّا يكون على حساب الجودة ومعايير الكفاءة”. وأوضح، أن “الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأنّ عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع”.

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