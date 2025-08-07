السوداني يوجه بتسخير موارد الدولة وإمكانياتها لخدمة الزوار الإيرانيين

السوداني يوجه بتسخير موارد الدولة وإمكانياتها لخدمة الزوار الإيرانيين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الخميس، أن “السوداني ترأس اليوم اجتماعًا في محافظة كربلاء  لمتابعة تنفيذ خطة تأمين الزيارة الأربعينية، بحضور رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة  وزير الداخلية، ومحافظ كربلاء، وعدد من قادة الأجهزة والتشكيلات الأمنية، وممثلي العتبات الدينية”.وأطلع السوداني خلال الاجتماع، بحسب البيان، “على إجراءات خطة تأمين الزيارة الأربعينية، التي تحظى برمزية كبيرة في ظل تزايد أعداد الزائرين كل عام، وأن المؤشرات إيجابية والخطط تسير بشكل جيد ونستعد لذروة الزيارة”، مؤكدًا “تواصله المباشر مع وزير الداخلية ومحافظ كربلاء، للوقوف على سير تنفيذ الخطة وضمان انسيابيتها”.ووجه بـ”تعزيز الخطط ومعالجة الثغرات والتحديات، وإيلاء الأهمية للتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية في أداء الواجب وعدم التداخل بالصلاحيات، وأوعز بإيقاف دخول أرتال جميع المسؤولين”، مشددًا على “الأجهزة المعنية بالتعامل السريع مع الشائعات والأخبار المضللة التي تستهدف المناسبات الدينية والتجمعات والرأي العام”.وأشار السوداني إلى “أهمية الجانب الخدمي الذي يعد مكملًا للانسيابية الأمنية، ووجه بتعزيز التنسيق مع أصحاب المواكب والقائمين على الخدمة العامة، ورفع مستوى التدابير للدفاع المدني، وتعزيز دور القطاع الصحي في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وأيضًا الفرق التطوعية لاسيما من طلبة الكليات والمعاهد لتكون لها مساهمة نوعية في هذه المناسبة المهمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *