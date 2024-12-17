السوداني يوجه بتطوير مطار بغداد الدولي

السوداني يوجه بتطوير مطار بغداد الدولي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، باعتماد المعايير والمواصفات العالمية في عمليات تطوير مطار بغداد الدولي.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان،  أن “السوداني، ترأس امس، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور وزير النقل ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ما تم إنجازه من إجراءات تخصّ مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، في ما يتعلق بعمليات التأهيل، والإطلاع على المعايير التي وضعتها مؤسسة التمويل IFC لاختيار إحدى الشركات العالمية المتقدمة لتأهيل المطار”.وأضاف إن “الاجتماع شهد مناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، لتذليل العقبات من أجل المضي بالمشروع وفق الأسس التي تم اعتمادها”.وجدد السوداني، تأكيداته السابقة “باعتماد المعايير والمواصفات العالمية في عمليات تطوير المطار، التي توفر مزايا من شأنها أن ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه العمل بهدف إتمامه وفق السقوف الزمنية المعدة، وبالمعايير المعتمدة”، وفقاً لما ورد في البيان الحكومي.

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