السوداني يوجه بتفعيل القطاع الخاص وتحسين بيئته

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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
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وزير الثقافة يستنكر هدم جامع السراجي التراثي من قبل الولائي محافظ البصرة
مصدر مطلع:فساد كبير في مصرف الرافدين والتحقيقات ما زالت مستمرة
الآلوسي:المقايضة النفطية بين العراق وإيران التفاف على العقوبات الأمريكية
زيباري:أكثر من نصف مليون عراقي قتلوا على يد ميليشيات الحشد وداعش ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية
نائب:إقالة الفاسدين من قبل السوداني دون محاسبتهم تكريماً وحماية لهم
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