السوداني يوجه بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية

السوداني يوجه بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس ( 19 شباط 2026 )، اجتماعاً خاصاً بمبادرة الضمانات السيادية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بمبادرة الضمانات السيادية بحضور وزيرة المالية، ومدير عام الدين العام بالوزارة ورئيس لجنة الضمانات السيادية ورئيس المصرف العراقي للتجارة وعدد من أعضاء هيئة المستشارين”.وأضاف البيان أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات عمل المبادرة التي تهدف الى دعم وتطوير القطاع الخاص”.وحسب البيان وجه السوداني “المعنيين جميعاً بالاستمرار بعملهم في الاهتمام بالمبادرة لما تمثله من قيمة تنموية واقتصادية، ونيلها الاهتمام الداخلي والخارجي من قبل الدول والمؤسسات الاستشارية والتجارية”، مشيراً الى أنّ “المبادرة اكدت استعداد الدولة للدخول بكامل ثقلها لدعم القطاع الخاص ونقل الامكانات الصناعية العالمية الى داخل البلد”.ووجه السوداني “الجهات المعنية بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية لحاجة البلد اليها، بهدف الاستمرار بتطوير القطاع الخاص، وتطوير الصناعة الوطنية ورفع اسهام الاقتصاد غير النفطي، والانتاج المحلي وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *