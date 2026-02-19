السوداني يوجه بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية

آخر تحديث:
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
ائتلاف مختار العصر: لا يهمنا العراق وشعبه بقدر جلوس المالكي على كرسي الحكومة
الحكومة أضرت بسمعة العراق من جراء تعيين سفراء جدد حسب المحاصصة لا يملكون أدنى خبرة
مصدر مطلع: صراع الحرامية على مطار النجف بين المالكي والحكيم
على أساس أكو كهرباء..وزارة الكهرباء: ارتفاع نسبة الجباية إلى 44%
ائتلاف إللا قانون: المالكي رئيساً للحكومة المقبلة حتى الوفاة رغم أنف أمريكا!!
