السوداني يوجه بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بحريق الحمدانية

السوداني يوجه بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بحريق الحمدانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023) المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني زار المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية الراقدين في المستشفى الجمهوري”.وأضاف أن “السوداني تابع تقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم ويلتقي بذوي الضحايا”.ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الخميس، (28 أيلول 2023)، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *