السوداني يوجه بتقليص النفقات الحكومية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ( 19كانون الثاني 2026 )، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، فيما أصدر جملة من القرارات الجديدة. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إنه “جرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ولاسيما المتعلق منها بملف تعظيم الموارد وتقليل النفقات، إذ تم استكمال مناقشة وسائل وأطر تقليص النفقات، وتعظيم موارد الدولة وفق القوانين النافذة”.وأضاف أن “الاجتماع ناقش توصية المجلس الخاصة بوزارة النفط، التي استهدفت تحديد نسب الدعم ومعالجة الوضع المالي، وكذلك بحث المقترحات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية حول تقليص الإنفاق، بجانب مناقشة آليات الدعم المقدمة من صندوق دعم التصدير، وإضافة الدعم بالقروض، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة للاقتصاد غير النفطي وتنويع الموارد”.وتابع أنه “في ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان فنية خاصة تقوم بدراسة جميع المقترحات المطروحة التي تدعم خطط الحكومة في هذا الصدد”.

