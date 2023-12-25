السوداني يوجه بتنفيذ فعاليات توعوية للعراقيين بشأن سلامة البيئة

السوداني يوجه بتنفيذ فعاليات توعوية للعراقيين بشأن سلامة البيئة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، بتحديد ناطق رسمي لإشاعة الثقافة البيئية والصحية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 28، الذي عُقد في دبي مطلع الشهر الحالي، بحضور وزير البيئة وعدد من المستشارين والخبراء”.وأضاف، أن “السوداني استمع  بإيجاز عن مشاركة الوفد العراقي في المؤتمر، الذي حظي بدعم واسع من الحكومة؛ من أجل مشاركة منتجة وفاعلة، كما جرى استعراض نتائج المؤتمر، ومشاريع الدعم الدولي للعراق التي جرى إطلاقها، حيث عرض الوفد العراقي تأثير التغير المناخي وواقع مواسم شُحّ المياه وانعكاساتها، فضلاً عن استعراض الفرص والممكنات في قطاعات الطاقة البديلة والمتجددة، وقطاعي النفط والغاز”.ووجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بحسب البيان، الوزارات كافة بأن “يتم تثبيت أعضاء الوفد العراقي المفاوض، لغرض الاشتراك في المؤتمرات والمبادرات المتصلة بمسار المؤتمر، وتهيئتهم بالتدريب والمعلومات الضرورية، فضلاً عن تكريم أعضاء الوفد، التي شكلت مشاركتهم ومستوى الإعداد نقطة انطلاق في دعم قضية البيئة العراقية والتعريف بها دولياً”.ووجّه بـ”تحديد ناطق رسمي لإشاعة الثقافة البيئية والصحية، وتسليط الضوء على القضايا المتصلة بهذا الشأن، وأن تستمر الفعاليات والمؤتمرات الداعمة لقضية البيئة وتحديد أهدافها على المستويات كافة”.

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