السوداني يوجه بخدمة ” زوار مرقد الحسين”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتقليل أرتال المسؤولين والقادة في المحافظات التي تشهد مراسم الزيارة.وذكر مكتبه في بيان ، أن”رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى، مساء أمس السبت، زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، لمتابعة سير الخطة التنسيقية الخاصة بتأمين زيارة عاشوراء، بحضور المسؤولين العسكريين والأمنيين“.وأضاف البيان، إن “السوداني عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية ضم اللجنة التنسيقية العليا المؤلفة من وزراء الداخلية والكهرباء والصحة، فضلاً عن محافظي كربلاء ، وبابل، والنجف ، واللجان الخدمية وقيادة العمليات وتشكيلات الشرطة والحشد الشعبي، حيث جرى استعراض خطط العمل المعتمدة بموجب توجيهاته، وكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للزائرين“.وأكد السوداني، على”أهمية رفع مستويات التنسيق الكامل على مختلف المستويات والفعاليات التي تشترك بها الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية وجهد الوزارات والعتبات الشيعية“.وتقدّم السوداني بالتعزية لجميع العراقيين بهذه المناسبة، مشيراً إلى”ما تمثله هذه الزيارة من قيمة معنوية خاصة في نفوس العراقيين والمسلمين“.واستحضر في حديثه المعاني العظيمة التي تجسّدت في ثورة الامام الحسين (ع)، ومثمناً”مستوى الحرص على تأمين جميع متطلبات الزيارة، وما قدمته اللجان الفرعية والمختصة، التي عملت بتنسيق كبير بين كل التشكيلات الخدمية المتواجدة“.وأكد، “أهمية التواجد الميداني للمسؤولين والقادة، خاصة مع بلوغ ذروة أعداد الزائرين المشاركين”، موجها بـ”وجوب تقليل أرتال المسؤولين والقادة في المحافظات التي تشهد مراسم الزيارة“.كما شهد الاجتماع استعراض الوزراء والمحافظون الخطط والأدوار المنوطة بهم، وقدموا شرحاً تفصيلياً عن الأداء، وضمان انسيابية المراسم، والتفويج العكسي للزائرين بلا معرقلات، بحسب البيان.