السوداني يوجه بمتابعة احتياجات بعثة العراق بأولمبياد باريس ودعم المنتخب الوطني

السوداني يوجه بمتابعة احتياجات بعثة العراق بأولمبياد باريس ودعم المنتخب الوطني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بمتابعة احتياجات بعثة العراق بأولمبياد باريس ودعم المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، أن “السوداني تابع الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرياضية الثلاث التي أطلقها في شهر حزيران الماضي، وذلك خلال استقباله مستشاري سيادته لشؤون الرياضة خالد عبد الواحد كبيان وإياد بنيان”.وشدد على “الاستمرار بمتابعة احتياجات بعثة العراق الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس، وتقديم جميع التسهيلات والرعاية لها، ولاسيما المنتخب الكروي الأولمبي. وكذلك دعم المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة، والمتعلقة بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم”.وكان السوداني قد أطلق في شهر حزيران الماضي، ثلاثة مشاريع تأسيسية في قطاع الرياضة، من أجل تطوير الواقع الرياضي، هي مشروع (البطل الأولمبي)، المشتمل على إعداد لاعبين أبطال مؤهلين للمشاركة في أولمبياد 2028، و2032، لتحقيق هدف الحصول على أوسمة أولمبية، والمشروع الثاني دعم استضافة (أولمبياد الشباب لغرب آسيا للألعاب الفردية)، أما المشروع الثالث فيشتمل على تخصيص موازنة للاتحادات الأولمبية لاستكمال منشَآت البنى التحتية ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والخاصة بالسنة المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *