السوداني يوجه بمتابعة احتياجات بعثة العراق بأولمبياد باريس ودعم المنتخب الوطني

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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
صورة من النفاق
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