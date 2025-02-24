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القانونية النيابية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها إلى بغداد
المالية النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة التضخم وإيجاد الحلول المناسبة
السوداني يوجه هيئة التقاعد بإطلاق الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك
نائب: الإساءة للمحكمة الاتحادية من قبل السياسيين يجب أن تخضع للمحاسبة
تعيين قائداً جديداً لمحافظة النجف
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جوتيريش: علينا تجنب تجدد الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن
إسرائيل تعلن إخلاء (3) مخيمات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
أمريكا..تعيين الجنرال (دان كين) بمنصب رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة
بريطانيا تعلن دعمها الى زيلينسكي خلافا لواشنطن
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام
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القانونية النيابية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها إلى بغداد
المالية النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة التضخم وإيجاد الحلول المناسبة
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
وزارة النفط تؤكد على التزامها بإتفاق أوبك +بحصة العراق المقررة من الإنتاج النفطي
وزير التخطيط: واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد العام
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
مصدر إطاري مسؤول: رفض زعماء الإطار حضور (الشرع) لقمة بغداد تنفيذاً لأمر خامئني
الضمير الإيراني العامري: حكومة الشرع صهيونية أمريكية تركية يجب إسقاطها
الأعرجي: أمن إيران أولاً وأخيراً
وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
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