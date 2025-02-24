السوداني يوجه هيئة التقاعد بإطلاق الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك

السوداني يوجه هيئة التقاعد بإطلاق الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، 4 توجيهات لهيئة التقاعد الوطنية، منها صرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية.ووفقاً لبيان حكومي ، فإن السوداني زار مقر هيأة التقاعد الوطنية ووجه بما يلي:

– إطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي.

– صرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية.

– تشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية

– إرسال لجنة من هيأة التقاعد ومؤسسة الشهداء إلى الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات.

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