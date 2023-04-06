السودان..تأجيل توقيع الإتفاق السياسي

السودان..تأجيل توقيع الإتفاق السياسي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان “الخميس” إن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.وقال البيان إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من أبريل الجاري قبل تحديد موعد جديد له  “الخميس”. ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *