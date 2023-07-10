السودان..تمديد إغلاق مجالها الجوي إلى نهاية الشهر الحالي

السودان..تمديد إغلاق مجالها الجوي إلى نهاية الشهر الحالي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مطار الخرطوم الدولي أن سلطة الطيران المدني السودانية مددت إغلاق المجال الجوي حتى 31 تموز و”يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة”.وأغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد نشوب صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *