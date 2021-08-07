السيسي يؤكد على دعم مصر للعراق في كافة المجالات

السيسي يؤكد على دعم مصر للعراق في كافة المجالات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان مصر تدعم العراق الشقيق وتسعى لتعزيز دوره القومي العربي. وذكرت الرئاسة المصرية:” ان السيسي التقى اليوم الفريق جمعة عناد سعدون، وزير الدفاع ، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي”. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن وزير الدفاع نقل رسالة خطية إلى الرئيس من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، بالاضافة الى تثمين الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وقد طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس برهم صالح ، و رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك

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