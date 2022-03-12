الشعب العراقي للكاظمي:”لاتستحق أن تكون حتى مدير محطة إسالة ماء”

الشعب العراقي للكاظمي:”لاتستحق أن تكون حتى مدير محطة إسالة ماء”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصطفى الكاظمي إن حكومته “أدت الواجب الذي استدعيت من أجله”، وذلك في إشارة إلى تقليص حظوظه بالتجديد لحكومة جديدة، بعد تسريبات خاصة عن وصول التيار الصدري والإطار لتفاهمات أولية بشأن الحكومة المقبلة.وتشير تسريبات إلى أن القائمة القصيرة للمرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تخلو من مصطفى الكاظمي، الذي جرى تكليفه عقب احتجاجات دامية أطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي.والكاظمي شخصية ضعيفة يرتجف من الحشد الشعبي حتى وصل الامر الى محاولة قطع صيوان أذنه واستهداف منزله دون ان يتخذ أي إجراء بصدد ذلك  لكونه ليس أهلا للمسؤولية ووجوده يشكل خطرا على العراق .

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