الشيباني يعلن عن إعادة هيكلة السفارات السورية

الشيباني يعلن عن إعادة هيكلة السفارات السورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، بدء «إعادة هيكلة» السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، غداة قراره إعادة سفيري دمشق، اللذين كانا من مهندسي دبلوماسية النظام السابق، من موسكو والرياض.وقال الشيباني في بيان: «بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج».وجاء البيان غداة إعلان مسؤول في الخارجية السورية، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن الشيباني أصدر «قراراً يقضي بنقل كل من سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا وفي المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية، وذلك في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو».وأوضح أن القائم بالأعمال سيقوم بتسيير شؤون السفارتين إلى حين صدور قرارات بشأن تعيين بدلاء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *