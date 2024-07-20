الصالحي:التركمان مع تدوير منصب محافظ كركوك

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نائب:الجيش التركي لن يتوقف عند محافظة دهوك
القانونية النيابية:معظم النواب لا يحضرون جلسات المجلس لغياب المحاسبة والوطنية
الأمن النيابية ترحب بإنتاج العراق لـ”قنابر الهاون” وتأمل بصناعة الصواريخ الباليستية
مؤسسة اقتصادية عراقية:(3.4% )نسبة التضخم في العراق لشهر آيار الماضي
شركة ألمانية متخصصة: ارتفاع نسبة البطالة في العراق
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محكمة العدل الدولية:احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي
الدفاع الأمريكية:نسعى لعدم “تفاقم” الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
ترامب:لن أسعى لإقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي
الأسد:ما الفائدة من لقاء أردوغان دون انسحاب قواته من شمال سوريا
روسيا تعلن سيطرتها على منطقة جديدة في أوكرانيا
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الأمن النيابية ترحب بإنتاج العراق لـ”قنابر الهاون” وتأمل بصناعة الصواريخ الباليستية
مؤسسة اقتصادية عراقية:(3.4% )نسبة التضخم في العراق لشهر آيار الماضي
شركة ألمانية متخصصة: ارتفاع نسبة البطالة في العراق
اليوم.. استقرار في أسعار صرف الدولار
السوداني يمنح نفط العراق إلى لبنان مجاناً بأمر إيران و مقياتي سيزور بغداد لشكره!
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني يمنح نفط العراق إلى لبنان مجاناً بأمر إيران و مقياتي سيزور بغداد لشكره!
القانونية النيابية:منح الجواز الدبلوماسي لحامله ولأسرته “مدى الحياة”سابقة خطيرة
محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
صورة من النفاق
هيا نضحك..تركيا:نحترم سيادة العراق لكن قواتنا تتوسع في احتلالها لشمال البلد
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