الصالحي:التركمان مع تدوير منصب محافظ كركوك

الصالحي:التركمان مع تدوير منصب محافظ كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب ارشد الصالحي، السبت، إن اي اجتماع خاص بقية الكتل السياسية اليوم لادارة ائتلاف محافظة كركوك لا يوجد، فيما أكد أن تشكيل ادارة محافظة كركوك يمكن لها أن تتشكل من التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض أعضاء من المجموعة العربية.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن ” موضوع  تشكيل ادارة كركوك خطوة مهمة ويجب على الكتل السياسية الوصول لصيغة اتفاق تساهم في تشكيل حكومة توافقية يشارك في إدارتها جميع مكونات محافظة كركوك كورداً وتركماناً وعرباً ومسيحيين”.وأضاف الصالحي أن “اجتماع لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قادة الكتل لايوجد اليوم وانا احضر اجتماعات قادة الكتل السياسية لمناقشة موضوع ادارة تشكيل محافظة كركوك والسوداني يستمع من الجميع ويعمل لغرض تشكيل ادارة محافظة كركوك وتكون الادارة مشتركة ومدورة بين مكوناتها”.وتابع بالقول إن “التركمان يمتلكون مقعدين ومتفقين مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي لديه عضوين ايضا اصبح لدينا اربعة مقاعد والوصول لاتفاق مع خمسة من الكتل العربية يعطينا احقية في تشكيل ادارة كركوك لكون عدد الاعضاء سوف يصبح تسعة مقاعد وهي نصف زائد واحد”.وأكد أن “التركمان مع تدوير منصب المحافظ والاتفاق مع بعض الاطراف يساهم بالوصول لاتفاق تشكيل ادارة محافظة كركوك”.

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