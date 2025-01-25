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مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
نائب:قانون العفو العام سيشمل كل سراق المال العام
نائب:تقديم طلب ولائي للمحكمة الاتحادية بإبطال قوانين السلة الواحدة
النفط النيابية:حكومة البارزاني مستمرة بتهريب النفط وحكومة السوداني ما زالت “صامتة”
الحشد الشعبي:سنقاتل أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما حتى تحقيق أهداف مشروع المقاومة
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غوتيريش يدعو الحوثيين إلى إطلاق سراح موظفي المنظمة العاملين في اليمن
السعودية تتعهد لترامب باستثمار (600) مليار دولار في أمريكا
ترامب يطلق أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ
ترامب يوقع امراً تنفيذيا بتغيير أسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”
سوريا..اتلاف (100) مليون حبة “كبتاجون” إيرانية الصنع قبل تصديرها للخارج
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- اقتصادية
مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
النفط النيابية:حكومة البارزاني مستمرة بتهريب النفط وحكومة السوداني ما زالت “صامتة”
نواب الوسط والجنوب:على حكومة البارزاني الالتزام الحرفي بقانون الموازنة
وزارة النفط:أكثر من مليار و 200 مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال 2024
اليوم..أسعار صرف الدولار =151,750 ديناراً
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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الحشد الشعبي:سنقاتل أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما حتى تحقيق أهداف مشروع المقاومة
الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
رشيد:الحشد الشعبي مرتبط بالقائد العام والقرار العراقي “مستقل”!!
نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
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- اذاعة INN