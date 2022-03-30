الصدر للاطار التنسيقي:لن اتوافق معكم

الصدر للاطار التنسيقي:لن اتوافق معكم
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، موقفه الرافض من التوافق مع الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.ويأتي موقف الصدر عقب فشل البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد.وقال الصدر في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، مخاطبا الإطار التنسيقي”  لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله”.وشدد “فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من، اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”.كما تساءل الصدر “كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل.الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم”.وخاطب زعيم التيار الصدري الشعب قائلا: أيها الشعب العراقي لن اعيدكم لمأساتكم السابقة، و ذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا”.

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