الصفار:الوفد الكردي سيجري سلسلة اجتماعات مع المالية النيابية لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة

الصفار:الوفد الكردي سيجري سلسلة اجتماعات مع المالية النيابية لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مقرر اللجنة المالية، النائب أحمد الصفار، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، ان اجتماعاً حاسماً سيعقد بين الوفد الكردستاني الزائر لبغداد، والحكومة المركزية، لتحديد حصة اقليم كردستان من موازنة 2021.وقال الصفار، في حديث صحفي، إن “الوفد الزائر حضر يوم أمس في دار الضيافة بمجلس الوزراء، اجتماعات اللجنة المالية”.وتابع، أن “اجتماعات يوم أمس كانت تمهيدية وأولية، كونهم وصلوا متأخرين، وكان هناك بعض المناقشات والتفاهمات الأولية”.واكد: “خلال الساعات المقبلة من اليوم، سيعاود الوفد عقد اجتماعاته مع اللجنة المالية لتحديد حصة الاقليم في الموازنة”، مبيناً أن “هناك ايضاً اجتماعات مستمرة بين الوفد والحكومة لبحث المسائل العالقة بين الجانبين”.وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، في وقت سابق من اليوم، أن وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع يوم أمس مع أعضاء اللجنة المالية النيابية وتباحث حول العديد من الملفات الي تخص الموازنة.ويوم أمس الأحد (24 كانون الثاني 2021)، وصل وفد كردي رفيع إلى العاصمة بغداد، من أجل خوض جولة جديدة تخص موازنة العام 2021.

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