الصفدي:العراق قلب الأمة العربية النابض

الصفدي:العراق قلب الأمة العربية النابض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم السبت، على أن استقرار وأمن العراق يعد ركيزة لأمن المنطقة.وقال الصفدي، خلال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة بغداد، إن “العراق الآمن الموحد يشكل مصلحة للأمة العربية”، مؤكداً “دعم المملكة الأردنية الهاشمية للجهود العراقية في تحقيق تطلعات الشعب العراقي”.وأضاف، أن “أرض الرافدين هي قلب الأمة النابض، والأردن ستبقى مع الشعب العراقي”، مشدداً على أن “استقرار وأمن العراق يعد ركيزة لأمن المنطقة”.وتابع أن “الأردن موقفها واضح بعدم المساس بالسيادة العراقية”، مردفاً بالقول: “نحرص على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبرنامجه الذي يهدف لمصلحة العراق”.وطالب رئيس مجلس النواب الأردني، بـ”بعودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

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